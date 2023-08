Erick, do Ceará, tem a melhor média de chutes certos por jogo da Série B

O atacante é o líder do quesito na segunda divisão. No Vovô, quem mais se aproxima é o lateral-esquerdo Paulo Victor, com média de 0,6 chutes certos por jogo

Titular do Ceará durante a atual temporada, e destaque da equipe em boa parte dela, o atacante Erick acerta, em média, 1,2 finalização ao gol por jogo na Série B do Campeonato Brasileiro . Ele é o líder do ranking deste quesito entre todos os atletas da segundona.

Contra o Tombense, no empate em 2 a 2 do último sábado, 26, Erick não só acertou a única finalização que fez, como marcou um dos gols do Vovô. Ele já balançou as redes oito vezes e está entre os artilheiros da segunda divisão, atrás apenas de Coutinho (11 gols) e Vágner Love (10), centroavantes do Atlético-GO e Sport, respectivamente.

Fazendo um recorte apenas com atletas do Ceará, o lateral-esquerdo Paulo Victor é o segundo com melhor média de finalizações certas: 0,6 por jogo. No ranking geral, ele é o 40º.

Dados retirados do SofaScore.