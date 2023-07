Ceará investe R$ 3 milhões para comprar Saulo Mineiro e selar retorno

Com contrato em definitivo até 2026, o Ceará anunciou o retorno do atacante Saulo Mineiro, de 25 anos. Depois de atuar pelo Yokohama, do Japão, nas últimas duas temporadas, o jogador volta ao Alvinegro de Porangabuçu pelo valor de 600 mil dólares (R$ 3 milhões). Esse valor é por 80% dos direitos econômicos do atleta, de acordo com apuração do Esportes O POVO.

Quando saiu para o continente asiático em 2021, Saulo rendeu aos cofres do Vovô R$ 7,1 milhões. Agora, de volta, será uma das principais peças do ataque alvinegro para ajudar o clube a conquistar o principal objetivo de 2023: o acesso à Série A.

No Ceará, Saulo será comandado por um velho conhecido: Guto Ferreira. Na sua primeira passagem por Porangabuçu, foi com o técnico que teve seu melhor momento, chegando a sua fase mais artilheira.

Números de Saulo Mineiro pelo Ceará 2020-2021



49 jogos



12 gols



Duas assistências



Preferência ao Alvinegro

O Esportes O POVO apurou que outros clubes do Brasil demonstraram interesse na contratação de Saulo Mineiro, no entanto, a prioridade sempre foi o Ceará, fato que o próprio deixou claro “Tô muito feliz com minha volta ao Ceará porque é um clube em que eu me identifico demais. Não teria melhor escolha pra retornar ao Brasil. Estou ansioso pra voltar e ajudar o Vozão nessa campanha de retorno a primeira divisão”, afirmou.