CT do Ceará amanhece com muros pichados com críticas ao elenco e à diretoria

Críticas como "time fraco" e "fora diretoria" foram escritas nas paredes do CT de Porangabuçu. O clube já fez a restauração do local

Em virtude dos resultados do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, as paredes do Centro de Treinamento de Porangabuçu (sede do alvinegro) amanheceram pichadas nesta terça-feira, 28. Alguns torcedores foram ao local e escreveram críticas direcionadas ao grupo de jogadores e à diretoria.

Frases como “time fraco”, “time lixo”, “seus imundos”, “fora diretoria” e “elenco fraco” foram vistas no muro do CT após o empate em 2 a 2 com o Tombense, do último sábado, 26. O placar deixou o Vovô mais distante do G4 da Série B. O clube lamentou o “dano ao patrimônio” e agiu rápido para restaurar as paredes do local, que já foram pintadas nesta manhã.