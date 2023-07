Ceará acerta contratação de Chrystian Barletta, do Corinthians, em definitivo

Mais um jogador está desembarcando em Porangabuçu para reforçar o setor ofensivo do Ceará. Trata-se do ponta-direita Chrystian Barletta, que defendia as cores do Corinthians. O Vovô acertou a contratação do jovem de 22 anos em definitivo, apurou o Esportes O POVO.

Para concretizar a negociação, o Alvinegro superou a concorrência de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, adquiriu 50% dos direitos do atacante e assumiu a dívida do Corinthians com o São Bernardo-SP. O pagamento será dividido em quatro parcelas.

Barletta, inclusive, já tem data para desembarcar na capital alencarina. Nesta segunda-feira, 31, o atleta realizará exames médicos, já em solo cearense, para poder, na sequência, dar início a passagem no Alvinegro de Porangabuçu.

Com a chegada do novo reforço, o técnico Guto Ferreira terá, oficialmente, 11 opções para o setor ofensivo: Caio Rafael e Daniel, oriundos das categorias de base; Erick, Erick Pulga, Guilherme Bissoli, Janderson, Nicolas, Pedrinho, Saulo Mineiro (recém-contratado) e Hygor Cléber. Este último está fora dos planos do clube e deve sair.

Com informações de Horácio Neto