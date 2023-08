Erick volta a marcar após quase um mês e chega ao 16º gol pelo Ceará em 2023

Ponta não assinalava um tento desde o dia 28 de julho, quando marcou o único gol do time de Porangabuçu no empate em 1 a 1 com o Ituano, na Arena Castelão

Com um gol marcado no empate do Ceará diante da Tombense, o atacante Erick voltou a balançar as redes após quase um mês. O camisa 11 do Vovô foi o responsável por abrir o placar a favor do Alvinegro na tarde deste sábado, 26.

Ele não assinalava um tento desde o dia 28 de julho, quando marcou o único gol do time de Porangabuçu no empate em 1 a 1 com o Ituano, na Arena Castelão. Desde então, o ponta passou quatro jogos em branco, chegando até a frequentar o banco de reservas na última partida da equipe, contra a Ponte Preta.