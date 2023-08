Ceará segue sem vencer como visitante sob o comando de Guto Ferreira

Desde sua estreia contra o Sport no dia 2 de julho, o técnico do Vovô ainda não conseguiu uma vitória fora de casa à frente do clube

O Ceará voltou a decepcionar seu torcedor no fim da tarde deste sábado, 26. Atuando no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), o time alvinegro até abriu 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate para o Tombense pela Série B.

Além de não conseguir se aproximar do G4 da Segundona, o time ainda carrega uma marca negativa sob o comando de Guto Ferreira. Desde sua estreia contra o Sport no dia 2 de julho, o técnico do Vovô ainda não conseguiu uma vitória como visitante à frente do clube.