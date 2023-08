Ceará empata com a Ponte Preta e segue com oito pontos de diferença do G4 da Série B

Com o resultado, o Vovô segue estagnado na Segundona, onde ocupa a 10ª colocação com oito pontos de diferença para o G4

Com o resultado, o Ceará chega aos 34 pontos e segue com oito de diferença em relação ao G4 da Segundona. O próximo desafio do Vovô será somente no sábado, 26, contra o Tombense, fora de casa.

O Alvinegro, quando vencia por 1 a 0, ainda teve um gol de Saulo Mineiro anulado. O árbitro Anderson Daronco, ao analisar a jogada na cabine do VAR, assinalou toque de mão do atacante.

Em jogo de pouca inspiração, o Ceará voltou a decepcionar na Série B e empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta na Arena Castelão, em duelo válido pela 24ª rodada. Chrystian Barletta abriu o placar para o Vovô, mas Eliel empatou para a Macaca — ambos gols aconteceram no segundo tempo.

O jogo



Sem demonstrar nenhum padrão tático, o Ceará fez um primeiro tempo apagado, de pouco brio e quase nenhuma chance real de gol. Mesmo atuando na Arena Castelão, o Alvinegro de Porangabuçu sofreu com o excesso de pragmatismo e não conseguiu se impor ao longo dos 45 minutos iniciais. A Ponte Preta, embora não tenha feito uma exibição de encher os olhos, foi quem esteve mais próximo de abrir o placar.



Defensivamente, o Vovô proporcionou diversos espaços para que a Macaca contra-atacasse. Não à toa, foram várias as situações de perigo que os visitantes conseguiram construir a partir dessas falhas — a falta de capricho nas finalizações acabaram sendo um problema para os paulistas.



Nos momentos de fase ofensiva do Ceará, a atuação também deixou a desejar. Burocrático, o escrete preto-e-branco apresentou uma falta de repertório para tentar, a partir de movimentações, jogadas coletivas ou individuais, envolver a marcação da Ponte Preta. Com exceção de uma finalização de Saulo Mineiro de fora da área aos 31 minutos, nenhum outro lance causou incômodo ao goleiro Caíque França.



A saída para o intervalo sob vaias da torcida despertou o Ceará. No retorno para o segundo tempo, com menos de um minuto no ponteiro, Chrystian Barletta, segunda contratação mais cara da história do clube e que fez sua estreia como titular, marcou um belíssimo gol. No lance, o atacante dominou na ponta direita do campo e, ao invés de cruzar, bateu direto em direção à baliza — a pelota, em uma curva cruel com o goleiro, morreu no ângulo.



Com a vantagem, a dinâmica do jogo tornou-se mais confortável para o Ceará, que pode baixar as linhas de marcação para explorar transições em velocidade, estratégia comum do time de Guto Ferreira. Em questão de cinco minutos, porém, tudo deu errado para o Vovô. Aos 18, Saulo Mineiro ampliou o placar, mas Daronco, após revisão no VAR, viu mão do atacante e anulou o tento. Aos 23, Eliel, livre na pequena área, aproveitou rebote de Bruno Ferreira e empatou o placar.



Instantaneamente, o clima no Castelão passou a ser de apreensão. Na área técnica, Guto tentou revigorar o time com substituições e colocou jogadores como Erick, Cléber e Janderson, mudanças que não surtiram grande efeito. A equipe até ensaiou uma pressão na reta final do confronto, sobretudo nos acréscimos, mas sem nenhuma efetividade.