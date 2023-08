"Parece que as coisas não acontecem", diz Danilo Barcelos após empate do Ceará com o Tombense

O lateral-esquerdo Danilo Barcelos, do Ceará, lamentou o empate em 2 a 2 com o Tombense neste sábado, 26, pela 25ª rodada da Série B. De acordo com o jogador, o time quer sair da situação complicada que vive na Segundona para poder seguir na luta pelo acesso.

"A gente vem tentando de todas as formas, parece que as coisas não acontecem. Estou feliz de ter voltado a jogar, mas a gente precisa do resultado o mais rápido possível. Está um pouco distante, mas a gente ainda acredita e vai continuar buscando (o acesso) até o final porque o torcedor merece", disse.