Presidente de clube espanhol visita CT da base do Ceará; clubes discutem parceria

O presidente Felipe Moreno, do Real Murcia, da 3ª divisão da Espanha, esteve na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), nesta terça-feira, 15, para conhecer as instalações das categorias de base do Ceará.

A visita do dirigente espanhol visa aproximar o trabalho desenvolvido na Cidade Vozão do Velho Continente, com um programa de intercâmbio de atletas do clube brasileiro, assim como de jogadores do exterior. Atualmente, o Ceará conta com dois atletas estrangeiros: os ganeses Stanley Boateng Osei (zagueiro) e Steven Nufour (volante) — o Real Murcia também trabalha com atletas africanos nas categorias de base.

O Esportes O POVO apurou que há otimismo da cúpula alvinegra para uma possível parceria entre os clubes. Em 2023, um observador do Fulham, da Inglaterra, e um diretor e observador do Athletic Bilbao, da Espanha, também estiveram na Cidade Vozão. Até o momento, não há mais visitas programas de funcionários do exterior ao Ceará.