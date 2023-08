Ceará atinge número de derrotas da campanha do acesso de 2009

A campanha do time de Guto Ferreira gera preocupação para o torcedor: ocupando a 10ª colocação, com 33 pontos — oito atrás da zona de acesso —, o Ceará tem menos de 10% de chances de subir de divisão

O Ceará atingiu o número de derrotas da campanha do acesso de 2009 com 15 rodadas de antecedência. O revés diante do Vitória foi o 8° na Série B do Campeonato Brasileiro. Na época, o Alvinegro de Porangabuçu finalizou a 2ª divisão com 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas em 38 partidas.

Em 2017, quando disputou a Série B e conquistou o acesso pela última vez, a equipe comanda por Marcelo Chamusca sofreu nove derrotas. Até o final da competição, o Ceará entrará em campo 15 vezes, necessitando de 10 vitórias para conquistar o acesso à Série A — serão oito partidas como mandante e sete como visitante.