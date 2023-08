Benfica oficializa contratação de Arthur Cabral até 2028

O Benfica oficializou a contratação do atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, até junho de 2028. Adquirido em definitivo junto a Fiorentina, da Itália, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,8 milhões), o atleta pode render mais 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões) caso atinja metas pré-definidas em contrato.

O vínculo de Arthur Cabral com o Benfica tem multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 532 milhões). Pelo clube português, o centroavante atuará ao lado de três brasileiros: os zagueiros Felipe Morato e João Victor e o atacante David Neres. Cabral chega ao time benfiquista como reposição para a sáida de Gonçalo Ramos, negociado com o PSG, da França.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Benfica será o 3° clube de Arthur Cabral na Europa. O atleta tem passagens por Basel (SUI) e Fiorentina (ITA). No Velho Continente, disputou 171 partidas, com 84 gols e 15 assistências, totalizando 99 participações em tentos em solo europeu. No Brasil, passou por Ceará e Palmeiras.

Leia mais Transferências de Arthur Cabral pelo mundo já movimentaram mais de R$ 200 milhões

Sobre o assunto Transferências de Arthur Cabral pelo mundo já movimentaram mais de R$ 200 milhões

Ceará recebe quantia milionária

Revelado pelo Ceará, Arthur Cabral renderá quantia milionária aos cofres do clube. Com 2,15% do mecanismo de solidariedade da Fifa, o Alvinegro de Porangabuçu receberá R$ 2,3 milhões da negociação.

Ao todo, o atacante brasileiro rendeu quase R$ 30 milhões. As movimentações de Arthur Cabral na carreira movimentaram mais de R$ 200 milhões.