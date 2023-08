Ceará contrata ganeses com passagem pela seleção para elenco Sub-20

O Ceará contratou o zagueiro Stanley Boateng Osei e o volante Steven Nufour, nascidos em 2005, para reforçar a categoria Sub-20 em 2023. Nascidos em Gana, os atletas chegam com vínculo de um ano, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas.

Os ganeses passarão por um processo de adaptação na equipe alvinegra. Com o tempo de inscrição para o Campeonato Cearense Sub-20 encerrado, Stanley Boateng Osei e Steven Nufour participarão da preparação para a Copa do Nordeste Sub-20 e a Copa Atlântico, organizada pelo Retrô, com apoio da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Stanley Boateng Osei e Steven Nufour atuaram juntos pelo Dansoman Wise XI, de Gana. Os atletas ainda somam no currículo passagem pelas categorias de base da Seleção Ganesa.

Investimento em atletas africanos

As chegadas dos ganeses fazem parte do processo de investimento do futebol brasileiro em atletas africanos. Equipes do eixo sul-sudeste foram pioneiros nas contratações de atletas do continente, com destaque para o São Paulo, que tem o volante King Faisal no plantel, sendo um dos destaques das categorias juniores do Tricolor Paulista. No Nordeste, com as contratações de Stanley Boateng Osei e Steven Nufour, o Ceará se tornou o primeiro time a investir em jogadores da região.