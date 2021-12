Ex-Ceará, Rick é anunciado pelo Ludogorets, da Bulgária

Clube búlgaro pagará cerca de R$ 4,8 milhões ao Alvinegro de Porangabuçu para adquirir 80% dos direitos econômicos do atacante de 22 anos

O Ludogorets, da Bulgária, apresentou na tarde desta terça-feira, 21, o atacante Rick, ex-Ceará. Em postagem nas redes sociais, o time búlgaro anunciou que o jogador já realizou os exames médicos e a assinatura de contrato. A equipe europeia pagará cerca de R$ 4,8 milhões ao Alvinegro de Porangabuçu para adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos.

"A minha transferência para Ludogorets é um grande passo em frente na minha carreira. O time é bem conhecido no Brasil, tanto por causa dos meus compatriotas nele como por seus sucessos na Europa. Meu sonho é jogar na Liga dos Campeões", disse Rick, que irá usar a camisa 73 na nova equipe.

Sobre o assunto De saída: Cléber, do Ceará, será emprestado a clube dos Emirados Árabes

Saiba como Ceará pode entrar no pote 2 em sorteio da Sul-Americana 2022

Sem conhecimento do Ceará, Leandro Carvalho anuncia saída do Al-Qadsiah; há risco de multa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O anúncio da transferência do jogador para o futebol europeu foi feito pelo próprio presidente do Ceará, Robinson de Castro, em entrevista coletiva realizada no último dia 14. Na ocasião, o mandatário alvinegro não informou para qual clube o jogador iria. Nesse domingo, 19, Rick fez uma postagem nas redes sociais, onde agradeceu ao Vovô e se despediu da torcida.

Pelo Ceará, Rick disputou 78 partidas e marcou sete gols pela equipe profissional.





Tags