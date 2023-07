Fim da "Era Vina" do Ceará: veja números, conquistas e curiosidades

O casamento entre Vina e Ceará iniciou no dia 9 de janeiro de 2020. Naquela quinta-feira, ainda como Vinícius, acertou com o Alvinegro até o final da temporada

A história de Vinícius Goes Barbosa de Souza, mais conhecido como Vina, com o Ceará chegou ao fim com a confirmação da venda do meia-atacante, de 32 anos, para o Al-Hazem, da 1ª divisão da Arábia Saudita, por R$ 5,7 milhões, conforme confirmado pelo Esportes O POVO.

O casamento entre Vina e Ceará iniciou no dia 9 de janeiro de 2020. Naquela quinta-feira, ainda como Vinícius, acertou com o Alvinegro de Porangabuçu até o final da temporada, sendo o 10° reforço anunciado pelo clube.

Antes de chegar ao Ceará, Vina teve passagens de destaque por Bahia, onde conquistou o Campeonato Baiano, e Atlético-MG.

Pelo clube alvinegro, Vinícius viveu altos e baixos. A melhor fase da carreira aconteceu no ano da chegada, participando de 42 (23 gols e 19 assistências) dos 105 marcados pelo Ceará na temporada, correspondendo a 40%. Em 2020, contribuiu para o título da Copa do Nordeste invicto, participou da principal campanha da equipe de Porangabuçu (11ª colocação) e, com o desempenho, figurou na Seleção do Brasileirão, como meio-campista, ao lado de Edenilson (Internacional), Gerson (Flamengo) e Claudinho (RB Bragantino).

A mágica temporada de Vinícius Goes com a camisa do Ceará o fez cair nas graças do torcedor alvinegro: virou ídolo da torcida. Principal referência técnica da equipe, chamou a responsabilidade em momentos cruciais do ano anterior, relatava o desejo de continuar fazendo história e, além de tudo, era peça-chave em provocações com o arquirrival Fortaleza, mencionado por Vina, em vários momentos, por “rival” ou “capital do Ceará” — quando queria mencionar a localidade da cidade.

Renovação e pressão do torcedor

Os torcedores alvinegros clamaram pela permanência de Vina para a temporada 2021. Sondado por vários clubes do Brasil, o Ceará manteve o meia-atacante para o ano, renovando até 2024.

Apesar de não repetir o desempenho de 2020, Vina esteve entre os principais atletas do Ceará em 2021. Ao todo, foram 17 participações em gols em 51 partidas.

Porém, foi na temporada de 2022, que a relação entre Ceará, Vina e torcida ficou estremecida. A eliminação precoce no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, a derrota na Copa do Brasil — para o maior rival — e na Copa Sul-Americana, com o meia-atacante desperdiçano pênalti, e o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, além de discussões com torcedores, flagras em festa pós-derrota e o alto salário, foram cruciais para que o casamento não fosse sustentado para 2023. Foram 55 partidas, 12 gols e cinco assistências durante o ano.

A despedida oficial de Vinícius Goes do Ceará aconteceu em 10 de fevereiro, após três partidas, com a confirmação do empréstimo para o Grêmio. Pelo clube gaúcho, disputou 28 jogos, com quatro gols e uma assistência. Agora, Vina, entre erros e acertos, parte rumo ao Oriente Médio para dar continuidade a carreira.

Veja números de Vina pelo Ceará (2020–2023):

2020: 59 partidas | 23 gols | 19 assistências | 42 participações em gols



2021: 51 partidas | 11 gols | 6 assistências | 17 participações em gols



2022: 55 partidas | 12 gols | 5 assistências | 17 participações em gols



2023: 3 partidas | 1 assistência | 1 participação em gol

Veja principais dados, feitos e conquistas do Vina pelo Ceará: