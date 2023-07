Zé Ricardo projeta arrancada do Ceará na Série B e elogia Guto: "Vem resgatando a confiança"

O volante, em entrevista coletiva, celebrou o bom momento individual e ressaltou que o duelo contra o Mirassol, próximo desafio do Vovô na Série B, é primordial para as pretensões do clube na Série B

Um dos atuais pilares do meio-campo do Ceará, Zé Ricardo tem ganhado uma importante sequência como titular com a chegada do treinador Guto Ferreira. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 13, o volante celebrou o bom momento individual na equipe, elogiou o trabalho inicial do comandante e ressaltou a necessidade do Vovô protagonizar uma arrancada na Série B para alcançar o G-4.

+ Ceará acerta venda de Vina por R$ 5,7 milhões; clube tem direito a 70% do valor



Titular nos últimos três jogos do Alvinegro de Porangabuçu, Zé Ricardo vem se firmando entre os 11 principais da equipe, momento que foi celebrado pelo volante. De acordo com o jogador, a fase é fruto de muito trabalho, seriedade e humildade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Veja quem apita Mirassol x Ceará, pela Série B do Brasileirão

Ceará acerta venda de Vina por R$ 5,7 milhões; clube tem direito a 70% do valor

Encontro na Série B: Ceará e Mirassol se enfrentam pela 1ª vez na história

“Fui crescendo e ganhando espaço dentro da equipe. Trabalhando muito, com seriedade, humildade e pé no chão. Graças a Deus, nesses últimos jogos, pude estar ajudando o Ceará. A gente sabe que é difícil estar jogando e, mais difícil ainda é manter. Foco total em ajudar o Ceará, tem outros grandes jogadores na minha mesma posição também”, disse.

Sobre o comando técnico, Zé Ricardo preferiu não fazer comparações entre Guto Ferreira e Eduardo Barroca. Embora tenha exaltado ambos profissionais, o volante comentou que o atual treinador do Vovô tem feito, além das questões táticas, um ótimo trabalho de gestão de grupo.

“Ele vem resgatando a confiança de todos. Então acho que todos os atletas estão buscando uma oportunidade e está sendo uma competição muito sadia dentro do grupo. Isso faz a diferença nos jogos. Todo mundo que entra dá seu melhor, seu máximo. Vamos pegar uma sequência bem pesada e será primordial para nossas pretensões de acesso”, comentou.

De olho no G-4 da Série B

A situação do Alvinegro na Série B ainda causa incômodo, mas a distância em relação ao G-4 está menor em comparação ao contexto da rodada passada. No atual cenário, o Vovô figura na nona colocação, com seis pontos de diferença para o Novorizontino, que é quarto lugar do certame.

“A gente vê a necessidade de engatar vitórias, de se manter próximo ao pelotão de cima. Temos que ter uma visão de futuro e de fé. Não estamos no G-4, mas temos que estar na última rodada. Precisamos dar uma arrancada e conversamos muito sobre isso, o tempo todo. É uma competição difícil. A gente sabe que nosso elenco é bom e que times que fizeram muitos pontos não vão conseguir se sustentar no G4. Se Deus quiser, a gente vai conseguir”, explicou.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

O próximo desafio do Ceará na competição, inclusive, é um confronto direto contra o Mirassol, sexto colocado da tabela. Em caso de vitória, o Vovô ultrapassará o rival e, a depender de outros resultados, pode encurtar ainda mais a diferença para o G-4. Zé Ricardo comentou sobre o jogo e projetou dificuldades.

“É um confronto direto, temos que dar nosso melhor e vencer. Estamos estudando a equipe do Mirassol e sabemos da qualidade deles, vai ser um jogo difícil. Temos que chegar lá e dar nosso melhor. É preciso vencer confrontos diretos se a gente quer alcançar nosso objetivo”, concluiu.