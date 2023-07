Com Chay, Ceará embarca para enfrentar o Mirassol pela Série B

Com 22 atletas na relação, o Ceará embarcou na manhã desta sexta-feira, 14, no aeroporto da capital cearense, para enfrentar o Mirassol, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no próximo domingo, 16, às 15h30min, no estádio José Maria de Campos Maia.

A grande novidade da lista de relacionados foi a presença do meio-campista Chay, que esteve de fora do treinamento desta quinta-feira, 13, em Porangabuçu, por estar no Rio de Janeiro para participar de uma audiência. O atleta conseguiu voltar a tempo e está à disposição de Guto Ferreira.

Leia Mais Cléber volta a treinar com elenco do Ceará e pode ser opção contra o Mirassol

Zé Ricardo projeta arrancada do Ceará na Série B e elogia Guto: "Vem resgatando a confiança"

Veja quem apita Mirassol x Ceará, pela Série B do Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

William Maranhão, que está retornando de lesão, e Léo Santos, que treinou em separado nesta quinta-feira, também embarcaram. Veja a lista de relacionados completa:

Goleiros:

Bruno Ferreira



André Luiz

Zagueiros:

Tiago Pagnussat



Léo Santos



David Ricardo



Gabriel Lacerda

Laterais:

Michel



Formiga



Barcelos



Warley

Volantes:

Caíque



Maranhão



Richardson



Zé Ricardo

Meias:

Castilho



Jean Carlos



Chay

Atacantes:

Hygor Cléber



Bissoli



Nicolas



Erick



Janderson

Seis atletas ficaram de fora dos relacionados e não embarcaram com o elenco para enfrentar o Mirassol. São eles: Richard, Sidnei, Luiz Otávio, Orejuela, Clebão e Pedro Lucas.



Com informações de Horácio Neto