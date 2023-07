Encontro na Série B: Ceará e Mirassol se enfrentam pela 1ª vez na história

O Ceará visita o Mirassol neste domingo, 16, em duelo inédito na história das equipes. Fundado em 9 de novembro de 1925, o Leão Araraquarense disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pela 1ª vez. O confronto acontece no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 15h30min.

Na história do clube paulista, será o 6° encontro contra equipes cearenses. Durante a trajetória na Série D e C do Campeonato Brasileiro, enfrentou Floresta, Ferroviário e Atlético-CE, somando 100% de aproveitamento contra times do estado.

O duelo tem caráter decisivo para os times. O Mirassol ocupa a 6ª colocação, com 26 pontos, enquanto o Ceará figura na 9ª posição, com 24. Em caso de vitória, o Alvinegro de Porangabuçu ultrapassa o equipe paulista na tabela de classificação da Série B.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Erick é o jogador que mais atuou pelo Ceará na Série B 2023; veja ranking

Leandro Carvalho vai ao CT do Ceará após notificação e ironiza: "Não deixaram eu treinar"

Salários atrasados e danos morais: Leandro Carvalho cobra R$ 5,4 milhões do Ceará na Justiça

Veja duelos do Mirassol contra equipes cearenses