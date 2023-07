Ceará avança em negociação com Sidnei; atleta já está na capital cearense

O Ceará deve anunciar em breve a contratação do zagueiro Sdinei, de 33 anos. O Esportes O POVO apurou que o atleta avançou na negociação com o Alvinegro de Porangabuçu e já está na capital cearense para fechar o acordo.

Sidnei está livre no mercado desde a sua saída do Las Palmas, da Espanha, com isso, chegaria a custo zero ao Vovô. No futebol brasileiro, atuou no Goiás, Cruzeiro e Internacional.

Em solo europeu, teve uma vasta carreira, jogando em clubes como Benfica-POR e Besiktas-TUR. Ainda em terras espanholas, defendeu Real Betis, Espanyol e Deportivo La Coruña.

Essa será a terceira contratação alvinegra nesta janela de transferências, se juntando a Orejuela e Guilherme Bissoli, já oficializados.



Com informações do jornalista Lucas Silva