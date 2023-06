Anunciado, Orejuela já treina no Ceará e comemora: "Um dos grandes clubes do Brasil"

Jogador de 27 anos já realizou os primeiros testes físicos e treinará com o restante do grupo até a abertura da janela de transferência, no dia 3 de julho

O Ceará oficializou a contratação do lateral-direito Orejuela na manhã desta quarta-feira, 21. Com contrato por empréstimo junto ao São Paulo até abril de 2024, o atleta já esteve nas instalações do CT de Porangabuçu. O atleta comemorou a chegada e afirmou que o Vovô é “um dos grandes clubes do Brasil”.



“Fiquei muito feliz com a procura e o desfecho positivo. O Ceará é um dos grandes clubes do Brasil. Fui muito bem recebido aqui na minha chegada e eu espero contribuir ao máximo com esse apoio e entregar o meu melhor todos os dias para ajudar o clube a voltar para onde merece”, disse ao site oficial do clube.



O jogador de 27 anos já realizou os primeiros testes físicos e treinará com o restante do grupo até a abertura da janela de transferência, no dia 3 de julho. Nesta data, poderá ser regularizado no BID da CBF e ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca.



O lateral prometeu muito esforço em busca do acesso à elite do futebol nacional e exaltou a torcida alvinegra. “Eu já joguei aqui contra o Ceará e pude sentir a força da torcida. É um time com uma massa apaixonada que enche o estádio, empurra o time independentemente da situação e isso ajuda os jogadores dentro de campo. Agora eu quero sentir esse apoio ao meu lado”, ressaltou.



Contrato com o Ceará



Com vínculo até abril de 2024, o salário do atleta será dividido entre Alvinegro e Tricolor Paulista, conforme apurado pelo Esportes O POVO. O time cearense informou que a negociação não envolveu atletas do elenco do clube.