Guilherme Bissoli é anunciado como reforço do Ceará até o fim de 2023

Conforme adiantado pelo Esportes O POVO, o atacante Guilherme Bissoli é o novo reforço do Ceará para o restante da temporada de 2023. O anúncio da contratação foi realizado na noite desta sexta-feira, 30, através das redes sociais do Alvinegro de Porangabuçu.

O centroavante de 25 anos chega em definitivo ao Vovô após rescindir contrato com o Athletico-PR, clube que era detentor dos seus direitos. O vínculo terá duração até o final deste ano, com cláusula de renovação automática por mais uma temporada em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, apurou o Esportes O POVO.

Em 2022, no Avaí, o atacante se destacou ao marcar 14 gols em 32 jogos. Esta, inclusive, foi a melhor marca de sua carreira.

O time de Porangabuçu conta com três opções para a posição de centroavante. São eles: Vitor Gabriel, Nicolas e, agora, Guilherme Bissoli. O último só poderá estrear quando a janela de transferências for aberta, no dia 3 de julho. Este também é o caso do lateral-direito Orejuela, primeiro reforço anunciado pelo Ceará neste meio de ano.