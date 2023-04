Vitor Gabriel divide artilharia do Ceará com Guilherme Castilho; veja números

Centroavante contou com duas assistências do meia para empatar em número de gols com ele. Os dois possuem nove tentos, mas o camisa 63 possui mais participações gols

Autor dos dois gols do Ceará na vitória sobre o ABC-RN, por 2 a 1, na noite deste domingo, 30, o centroavante Vitor Gabriel chegou aos 9 gols na temporada e empatou com Guilherme Castilho na disputa pela artilharia do clube em 2023.

Para se igualar ao companheiro de clube, Vitor Gabriel contou com a ajuda do próprio Castilho, que foi o cobrador das duas bolas paradas que originaram os gols do camisa 93, sendo o primeiro gerado por uma falta e o segundo por um escanteio.

No somatório geral, o centroavante tem mais participações em gols que o meia. Ambos possuem 9 tentos, mas Vitor Gabriel contabiliza quatro assistências, frente a duas de Castilho.

Erick é o terceiro atleta do Vovô com mais gols marcados, 8, porém já distribuiu dez assistências, totalizando 18 participações diretas dentre todas as vezes que o Alvinegro carimbou a rede adversária em 2023.

Artilharia Ceará 2023:

Vitor Gabriel - 9 gols (4 assistências)

Guilherme Castilho - 9 gols (2 assistências)

Erick - 8 gols (10 assistências)

Janderson - 5 gols (4 assistências)

Jean Carlos - 4 gols (1 assistência)



