Fortaleza se aproxima de gol 70 e tem ataque mais goleador do Brasil

A vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense aumentou a vantagem do Fortaleza na liderança do ranking do ataque mais goleador do Brasil. A uma bola na rede para o gol 70, o Tricolor do Pici tem quatro tentos a mais do Sport, 2º colocado com 65. O Ceará aparece na 5ª posição dividindo o posto com o CRB, cada um com 50.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda marcou 69 gols em 30 partidas disputadas na temporada 2023. O Fortaleza e o Flamengo são as únicas equipes da Série A no ranking das equipes com mais gols no futebol brasileiro.

O Rubro-Negro, que foi derrotado pelo Botafogo nesse domingo, 30, pela terceira rodada da Série A, está na terceira colocação com 55 gols marcados em 27 partidas. Participante da Série B, o ABC divide o posto com o time carioca com a mesma quantidade de tentos, mas tem três partidas a mais.

Na quinta colocação aparecem o Ceará e o CRB, ambos da Série B. O Vovô fez 50 gols em 25 jogos, enquanto o Galo da Praia marcou o mesmo número de tentos em 33 partidas.

Os protagonistas do ataque do Leão, os atacantes Thiago Galhardo e Juan Martín Lucero, são os artilheiros da equipe com 12 gols cada um. Os tentos da dupla representam 34,7% do total de gols do clube em 2023.

Diante do Fluminense, Galhardo abriu o placar e se igualou a Lucero, que está lesionado, na artilharia do escrete do Pici neste ano. Os dois têm mais da metade de gols dos jogadores que vêm logo atrás no ranking do elenco.

Três atletas aparecem com cinco gols marcados: Hércules, que fez um na vitória sobre o Fluminense, Silvio Romero e Pikachu. Depois vêm Guilherme e Moisés, que balançou as redes duas vezes contra o Tricolor das Laranjeiras, com quatro tentos cada um.

Top-5 dos times brasileiros com mais gols em 2023

1. Fortaleza | 30 jogos e 69 gols marcados (média de 2,3 por jogo)

2. Sport | 29 jogos e 65 gols marcados (média de 2,24 por jogo)

3. Flamengo | 27 jogos e 55 gols marcados (média de 2,03 por jogo)

3. ABC | 30 jogos e 55 gols marcados (Média de 1,83 por jogo)

5. Ceará | 25 jogos e 50 gols marcados (Média de 2 por jogo)

5. CRB | 33 jogos e 50 gols marcados (Média de 1,51 por jogo)

