Ceará não perde para o Sport há sete jogos e foi o único a vencê-lo em 2023

Rivais na final da Copa do Nordeste, o Ceará acumula uma ótima sequência de resultados positivos contra o Sport. Ao todo, o time cearense não é derrotado pelos pernambucanos desde 2020, o que representa sete jogos consecutivos, sendo quatro vitórias e três empates para o Alvinegro de Porangabuçu.

Neste recorte, foram dois embates na Ilha do Retiro, palco da decisão da Lampions nesta quarta-feira, 3, às 21 horas. Ambos confrontos aconteceram na temporada de 2021, quando o Vovô aplicou uma imponente goleada por 4 a 0 no Nordestão, além de um empate sem gols pela Série A do Brasileirão.

Ampliando a quantidade de jogos para os últimos 11 embates entre os clubes - ou seja, de 2018 até 2023 -, a vantagem segue sendo do time cearense. Nesta sequência, o escrete preto-e-branco venceu seis duelos, enquanto o Leão conquistou apenas dois triunfos, um na edição da Série A de 2018 e outro em 2020.

Ceará tem sido algoz do Sport em 2023

Neste ano, os clubes já se enfrentaram em duas ocasiões, ambas pela Copa do Nordeste. No primeiro encontro, o Ceará derrotou o Sport por 3 a 2, no Presidente Vargas, em jogo válido pela fase de grupos. Os times voltaram a duelar na final, cujo primeiro embate aconteceu na Arena Castelão e novamente teve o Vovô vitorioso, desta vez por 2 a 1.

O Alvinegro de Porangabuçu, inclusive, tem sido o algoz do Leão da Ilha em 2023. Na atual temporada, o clube pernambucano disputou 29 jogos e sofreu somente duas derrotas, exatamente para o Ceará. Nos demais confrontos, o Rubro-Negro totalizou 21 vitórias e seis empates.



