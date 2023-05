Castilho diz que Ceará não vai "entrar para empatar" na final da Copa do Nordeste

Por ter vencido a primeira partida por 2 a 1 na Arena Castelão, o Vovô pode até mesmo empatar com o Leão da Ilha para ainda assim sair com a 'Orelhuda' nas mãos. Final do Nordestão ocorre nesta quarta, 3

O Ceará finaliza nesta terça-feira, 2, a preparação para a grande final da Copa do Nordeste. Por ter vencido a primeira partida por 2 a 1 na Arena Castelão, o Vovô pode até mesmo empatar com o Leão da Ilha para ainda assim sair com a 'Orelhuda' nas mãos. Apesar do regulamento a favor por conta do triunfo no jogo de ida, o Alvinegro de Porangabuçu não deve jogar com a regra "debaixo do braço". É o que promete o meia Guilherme Castilho.

"Não vamos entrar para empatar. Vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser, trabalhar pela vitória. A gente sabe que a gente tem a vitória (do jogo de ida), mas não vamos jogar com isso debaixo do braço. Temos que fazer um grande jogo, pois vai ser uma partida complicada, mas se Deus quiser vamos fazer um grande jogo e sair com o título", ressaltou o atleta em coletiva pré-jogo.

Questionado sobre a estratégia que a equipe deve adotar para a partida, entretanto, o jogador fez mistério.

"Quanto à estratégia, não posso te falar ao certo, pois a gente tá estudando o Sport tem uns dias. O professor vai passar agora no treino da tarde como vai ser a estratégia, como vamos fazer o jogo. O que eu posso garantir é que a nossa postura vai ser de jogar, vamos estar jogando e pressionando, que é o que o Barroca pede. Tenho certeza que em cima disso vamos fazer um grande jogo e se Deus quiser sair com o título", falou ainda.

Ceará e Sport se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 21 horas, na Ilha do Retiro. A partida é válida pelo jogo de volta da Copa do Nordeste 2023.

Trabalho de Barroca no Ceará

Além de expor as expectativas e visões para a final do Nordestão, Guilherme Castilho também falou sobre o trabalho de inicial do técnico Eduardo Barroca. O meia salientou que o treinador quer empregar em campo um time protagonista e que, aos poucos, o grupo vai tentar colocar em campo todas as ideias do técnico.

"Não vou falar de diferença, até porque eu não vou comparar um trabalho com outro. Mas o que eu acho que o Barroca tá pregando desde que chegou é que a gente seja um time protagonista, que a gente queira a bola a todo tempo, esteja pressionando a todo tempo e jogue. Graças a Deus a gente foi feliz no primeiro jogo e a gente conseguiu colocar muita coisa em prática. Lógico que a gente tem muito a evoluir, mas trilhando esse caminho a gente vai ser protagonista como ele quer e tenho certeza que os resultados virão", disse.

