Ceará anuncia contratação do atacante Pedrinho, destaque do Carioca

Jogador de 21 anos ganhou notoriedade com a camisa do Volta Redonda neste início de temporada

O Ceará anunciou a chegada de mais um reforço nesta terça-feira, 28. Trata-se do atacante Pedrinho, que se destacou pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca 2023. O jogador chega ao Vovô em definitivo e com vínculo de dois anos.

Na negociação, o time alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta e terá a opção de compra de mais 20% durante o período do contrato.

Com a camisa do Voltaço em 2023, Pedrinho disputou 14 jogos, sendo onze como titular, e marcou quatro gols. Além disso, contribuiu com três assistências. Aos 21 anos, foi um dos destaques na campanha do time semifinalista do torneio estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do Volta Redonda, o atacante vestiu as camisas de Akritas Chlorakas, do Chipre, e da Ponte Preta, clube onde foi revelado.