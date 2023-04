Nove dias após anúncio da contratação, Zé Ricardo, do Ceará, passa por cirurgia

Volante ex-América-MG foi submetido a procedimento cirúrgico no quinto metatarso do pé esquerdo neste sábado, 29

Pouco mais de uma semana depois de ser anunciado como reforço do Ceará para o restante da temporada 2023, o volante Zé Ricardo foi submetido a uma cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo na manhã deste sábado, 29, e iniciará período de recuperação.

Revelado pelo América-MG, o jogador de 27 anos está sem atuar desde outubro de 2022. Não jogou mais pelo Coelho e, em fevereiro deste ano, quando o contrato se encerrou, deixou o clube. Livre no mercado, o meio-campista foi anunciado pelo Vovô no último dia 20 e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) posteriormente.

Desde então, Zé Ricardo apareceu no campo para assistir parte da atividade do elenco do banco de reservas em algumas oportunidades. A justificativa para a ausência dos treinos era um processo de aprimoramento físico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste sábado, o Alvinegro informou que "já tinha ciência prévia da lesão e o departamento médico optou pelo procedimento visando acelerar a reabilitação do atleta".

Segundo o clube, até que Zé Ricardo "esteja plenamente recuperado e em condições de jogo", o Ceará "não terá custos sobre os vencimentos do atleta". O departamento médico do Vovô não divulgou prazo de recuperação.

Sobre o assunto Ceará embarca para jogos contra ABC e final diante do Sport com apoio da torcida

Nicolas enaltece Ceará e revela: "Meu desejo de vir sempre foi grande"

Ceará está invicto desde 2015 em confrontos contra o ABC

Tags