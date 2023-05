Barroca celebra estreia com vitória pelo Ceará e destaca entrega dos atletas em campo

O treinador Eduardo Barroca chegou ao Ceará sob a pressão de entregar resultados imediatos e não decepcionou no primeiro desafio. Contra o ABC, em importante duelo válido pela terceira rodada da Série B, o treinador estreou com vitória por 2 a 1 fora de casa, resultado que representou o primeiro triunfo do Vovô no certame nacional após duas derrotas. Em entrevista coletiva, o comandante falou sobre o momento.

“Era muito importante hoje a vitória porque o time não havia vencido os dois primeiros jogos. Importante para resgatar a confiança que um time desse tamanho acaba perdendo quando as vitórias não chegam. E a gente também pode agora virar a chave para concentrar em um jogo que é muito importante para as pretensões do clube, que é uma final onde todos se esforçaram muito para chegar”, celebrou.

Em uma análise mais a fundo sobre o difícil duelo contra o ABC, Barroca se mostrou satisfeito pelo recorte geral de atuação da equipe, sobretudo pela entrega dentro de campo. Segundo o treinador, o elenco conseguiu corresponder às exigências que foram feitas durante a semana de preparação, assim como reproduzir algumas coisas que foram trabalhadas taticamente.

“Nós sabíamos que seria um jogo difícil, contra uma equipe que tem um treinador que está há muito tempo. Acho que as coisas que treinamos, algumas aconteceram, outras não. Mas as que não aconteceram foram compensadas por muita entrega dos jogadores. Estou bastante satisfeito com o que vi, nos treinamentos durante a semana eu exigi bastante e eles corresponderam com a exigência. Naturalmente estou feliz com o resultado e visualizando um potencial de crescimento muito grande, pois é só o começo do trabalho”, enfatizou.



