Caíque desfalca o Ceará no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste

O Ceará não poderá contar com um jogador importante no jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Devido a uma lesão no joelho, o volante Caíque Gonçalves não será opção para o técnico Gustavo Morínigo diante do Sport, apurou o Esportes O POVO.

Com a lesão diagnosticada, o departamento médico alvinegro fará tratamento intensivo para que o jogador fique à disposição no jogo da volta, que será disputado no dia 3 de maio. A expectativa é que a dupla de volantes para o jogo de logo mais seja formada por Richardson e Arthur Rezende.

Os times se enfrentam às 21h30, na Arena Castelão, para decidir quem larga em vantagem na decisão do Nordestão 2023.

Com informações de Lucas Mota

