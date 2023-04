Ceará tem estreantes e desfalque certo para encarar o Guarani na Série B

O técnico Gustavo Morínigo pode promover até quatro estreias para o embate com o Bugre. O mais cotado para entrar em campo dos novos reforços é o atacante Pedrinho, anunciado no fim de março para ajudar a equipe na Série B

Após bater o Sport por 2 a 1 no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, o Ceará volta a campo neste sábado, 22, às 18h15min, para encarar o Guarani-SP no estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela segunda rodada da Série B. O Vovô, que estreou na competição com derrota fora de casa para o Ituano-SP, mira a primeira vitória na competição e conta com novidades no elenco.

O técnico Gustavo Morínigo pode promover até quatro estreias para o embate com o Bugre. O mais cotado para entrar em campo dos novos reforços é o atacante Pedrinho, anunciado no fim de março para ajudar a equipe na Série B. O jogador ex-Volta Redonda deve ganhar minutos com a camisa alvinegra no segundo tempo da partida.

Quem também pode ganhar uma chance é o zagueiro Léo Santos, que chegou ao Ceará no começo de abril emprestado pelo Corinthians. Atuando pelo lado direito da zaga, o defensor vive a expectativa de ser escolhido para substituir Tiago Pagnussat, caso Gustavo Morínigo resolva poupar o titular, que acumula nove partidas seguidas entre os 11 iniciais.

Dos três novos reforços anunciados nesta quinta-feira, 20, o centroavante Nícolas, ex-Goiás, e o goleiro Bruno Ferreira, ex-Caxias, já estão regularizados. Entretanto, com pouco tempo de clube, a dupla ainda não deve ser relacionado para o primeiro jogo pelo Vovô. Já o volante Zé Ricardo, que estava livre no mercado, será regularizado apenas na próxima semana.

Outra novidade para a Série B, o atacante Erick Pulga foi o único dos reforços que já estreou. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Ituano e teve participação positiva.

Desfalque certo

O volante Caíque é o desfalque do Ceará para encarar o Guarani. O volante sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficou de fora do jogo da ida da final da Copa do Nordeste. Os médicos do clube realizam um tratamento intensivo com o objetivo de ter o atleta disponível para a partida da volta da decisão da Lampions League, marcada para 3 de maio.

