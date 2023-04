Ceará anuncia a contratação do volante Zé Ricardo

Contrato do jogador com o Alvinegro de Porangabuçu vai até o final de novembro de 2023

O Ceará anunciou a contratação do volante Zé Ricardo, na noite desta quinta-feira, 20. O atleta chega ao Alvinegro de Porangabuçu com contrato até o dia 30 de novembro de 2023 e já está regularizado no BID da CBF, estando apto a atuar com o Vovô.

O jogador de 27 anos já atuou em mais de 200 partidas oficiais durante as sete últimas temporadas. Todas ocorreram com a camisa do América-MG, clube que defendeu até o fim da última temporada e conquistou o Campeonato Mineiro.

Zé Ricardo é a terceira contratação anunciada pelo Ceará na noite desta quinta-feira. O clube também anunciou e regularizou o goleiro Bruno Ferreira e o atacante Nicolas.

