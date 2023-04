Após final do Nordestão, Ceará se reapresenta com foco no Guarani pela Série B

Embalado pela vitória na primeira final da Copa do Nordeste, o Ceará agora foca suas atenções no duelo contra o Guarani pela Série B do Brasileirão. Os times se enfrentam neste sábado, 22, às 18h15min, no Estádio Presidente Vargas.

Sob o comando de Gustavo Morínigo, o elenco alvinegro se reapresentou às 16 horas desta quinta-feira, 20, em Porangabuçu. Na sexta, a equipe finaliza sua preparação para o jogo com treino de apronto no período da tarde.

O duelo entre Vovô e Bugre válido pela segunda rodada da competição será realizado com portões fechados, ou seja, sem a presença do público, por decisão do STJD.



O Ceará teve pedido de conversão da pena de perda de mando parcialmente deferido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD). Com a nova determinação, o clube deverá jogar com portões fechados apenas três das seis partidas restantes de punição. Além disso, nos últimos três jogos poderá ter mulheres não vinculadas às torcidas organizadas e crianças de até 12 anos nas arquibancadas.

O Alvinegro de Porangabuçu terá ainda de fazer uma doação no valor de R$ 30 mil divididos entre seis instituições indicadas pelo STJD. O clube foi punido em razão das invasões de campo ocorridas na Arena Castelão na partida contra o Cuiabá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

Com a decisão, o Ceará poderá receber o público determinado pelo STJD nas seguintes partidas na Série B: Grêmio Novorizontino (26/5), Chapecoense (30/5) e CRB (9/6).

