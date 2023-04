Dez dos 12 times que venceram o jogo de ida da final do Nordestão foram campeões

O Ceará largou em vantagem na decisão da Copa do Nordeste após vencer o Sport nesta quarta-feira, 19, por 2 a 1 no jogo de ida

Após o término da primeira partida da final da Copa do Nordeste de 2023, o torcedor do Ceará ficou com o gosto de que o placar poderia ter sido melhor. Isso porque, o Vovô vencia por 2 a 0 até o minuto 53 da segunda etapa, quando o Sport marcou um gol e sacramentou o placar em 2 a 1.

Embora exista esse sentimento, o cenário para o Alvinegro, historicamente falando, é positivo: dez dos doze times que largaram em vantagem no jogo de ida do torneio se sagraram campeões.

As únicas equipes que não conseguiram manter a vantagem construída foram Vitória e o próprio Ceará. Em 1998, o time baiano venceu a ida por 2 a 1 mas perdeu a volta por 3 a 1 para o América-RN.

Já em 2021, o Vovô enfrentou o Bahia e triunfou na ida por 1 a 0. Porém, perdeu a volta por 2 a 1 (4 a 2 nos pênaltis) e amargou o vice-campeonato.



Confira as finais:



1994 (jogo único): Sport campeão

1997: Vitória venceu a ida sobre o Bahia e foi campeão

1998: Vitória venceu a ida por 2 a 1 mas perdeu a volta por 3 a 1 para o América-RN

1999: Vitória venceu a ida por 2 a 0 e perdeu a volta por 2 a 1 para o Bahia

2000: Empate na ida e na volta por 2 a 2 entre Vitória e Sport (campeão)

2001 (jogo único): Bahia campeão

2002: Bahia venceu a ida por 3 a 1 e a volta foi de 2 a 2 com o Vitória

2003: Empate na ida por 1 a 1 e volta por 0 a 0 entre Fluminense de Feira e Vitória (campeão)

2010 (jogo único): Vitória campeão

2013: Campinense campeão. Venceu a ida por 2 a 1 e a volta por 2 a 0.

2014: Sport campeão. Venceu a ida por 2 a 0 e empatou a volta por 1 a 1 com o Ceará.

2015: Ceará campeão. Venceu a ida por 1 a 0 e a volta por 2 a 1.

2016: Santa Cruz campeão. Venceu a ida por 2 a 1 e a volta empatou em 1 a 1.

2017: Bahia campeão, mas houve empate na ida.

2018: Sampaio Corrêa campeão. Venceu a ida por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 a volta.

2019: Fortaleza campeão. Venceu os dois jogos por 1 a 0.

2020: Ceará campeão. Venceu a ida por 3 a 1 e a volta por 1 a 0.

2021: Bahia campeão. Perdeu a ida por 1 a 0 e venceu a volta por 2 a 1 (4 a 2 nos pênaltis).

2022: Fortaleza campeão. Empatou a ida por 1 a 1 e venceu na volta por 1 a 0



