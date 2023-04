Final do Nordestão coloca Morínigo e Enderson Moreira frente a frente pela 4ª vez

Ceará e Sport dão início a decisão da Copa do Nordeste, na Arena Castelão, nesta quarta-feira, 20. O primeiro jogo da final será apenas o quarto confronto entre os treinadores. Das três vezes que Gustavo Morínigo e Enderson Moreira se enfrentaram, uma delas ocorreu neste ano pela própria competição. Em outras duas ocasiões, os comandantes treinavam outras equipes.

O último confronto dos dois treinadores foi em fevereiro. Na ocasião, Morinigo levou a melhor na partida válida pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O Vovô venceu o Sport por 3 a 2, sendo essa a única derrota de Enderson no comando do Leão da Ilha em 2023.

Nos dois encontros anteriores, os técnicos estavam defendendo as cores de outras equipes. Em ambas, o atual treinador do Sport levou a melhor.

O primeiro confronto dos dois foi em fevereiro de 2021, quando Enderson treinava o Fortaleza e Morínigo comandava o Coritiba. Em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro 2020, o Leão venceu o Coxa por 3 a 1.

O segundo embate entre os dois foi em agosto de 2021, em duelo válido pela Série B, com Morínigo ainda no comando do Coritiba e Enderson no Botafogo. O Glorioso superou o Coxa pelo placar mínimo, dando mais uma vitória para Enderson no confronto particular entre os treinadores.

Enderson Moreira, que já treinou o Ceará, reencontra o clube na final da Copa do Nordeste como comandante do Sport (Foto: Vinícius Nobre/Sport Recife)



Na atual temporada, os técnicos possuem bons números. Gustavo Morínigo conta com apenas quatro derrotas em 22 jogos com o Vovô em 2023. O técnico paraguaio se classificou para as finais do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. A eliminação para o Ituano-SP na segunda fase da Copa do Brasil e o vice-campeonato no estadual, quando perdeu o título para o rival Fortaleza, foram os pontos mais delicados desse início de temporada do Alvinegro de Porangabuçu.

Já Enderson conquistou 19 vitórias em 24 partidas no comando do Sport. A única derrota no ano é justamente para o Ceará. O clube disputa os títulos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. O time também busca a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo da terceira fase, o Leão da Ilha empatou em 3 a 3 com o Coritiba. Com 60 gols em 2023, o Rubro-Negro pernambucano possui o melhor ataque do Brasil na temporada.

Primeiro título dos treinadores nos clubes

O título da Copa do Nordeste é muito desejado pelos dois clubes e por seus treinadores. A conquista do Nordestão pode ser o primeiro título de Morínigo pelo Ceará, assim como pode representar o primeiro de Enderson no Sport.

O técnico do Leão, porém, pode se sagrar campeão do Campeonato Pernambucano já no sábado, 22, diante do Retrô. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo da final por 2 a 1 e leva vantagem no segundo encontro.

A final do Nordestão promete ser bastante equilibrada e disputada. O confronto decisivo da primeira final da Copa do Nordeste já conta com mais de 50 mil torcedores confirmados.

Duelos entre Morínigo e Enderson:



Fortaleza 3 x 1 Coritiba - Série A do Campeonato Brasileiro 2020

Coritiba 0 x 1 Botafogo - Série B do Campeonato Brasileiro 2021

Ceará 3 x 2 Sport - Fase de grupos da Copa do Nordeste 2023



