Ceará confirma mais de 50 mil torcedores para final da Copa do Nordeste

Três setores da Arena Castelão já estão com ingressos esgotados. Vovô e Leão da Ilha se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, pela primeira final do certame regional

A Arena Castelão estará lotada na primeira final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport. O Vovô divulgou na tarde desta terça-feira, 18, que já estão confirmados mais de 50 mil torcedores para a partida, que ocorre nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão.

Três setores não possuem mais ingressos disponíveis. São eles: Inferior Norte, Superior Norte e Inferior Central. Os setores Superior Central e Sul, assim como o Inferior Sul, ainda possuem entradas disponíveis. Os ingressos para os três lugares estão sendo vendidos a unidade por R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.

Por diferentes valores, os setores Especial e Premium também possuem ingressos disponíveis.

Confira valores dos ingressos para Ceará x Sport

Superior Central: R$ 40 / R$ 20



Superior Sul: R$ 40 / R$ 20



Inferior Sul: R$ 40 / R$ 20



Especial: R$ 100 / R$ 50



Premium: R$ 240 / R$ 120

Como comprar ingressos para Ceará x Sport

As vendas seguem ocorrendo até a quarta-feira, 19. Na Loja Vozão da sede do clube, o torcedor pode adquirir entradas até às 17 horas. Nas lojas localizadas nos shoppings, a compra pode ser feita até às 21 horas. Ingressos também são disponibilizados no site vozaotickets.com. Na Arena Castelão, os ingressos serão vendidos na Bilheteria 1 cinco horas antes do início do jogo.

