Em jogo de cinco gols, Ceará vence o Sport pelo Nordestão e engata 3ª vitória seguida

Willian Formiga, David Ricardo e Janderson balançaram as redes alvinegras, enquanto o Leão da Ilha descontou com Luciano Juba e Vágner Love. Partida foi finalizada em 3 a 2

O Ceará segue somando bons resultados na temporada. Na noite desta terça-feira, 14, o Vovô somou a terceira vitória seguida ao fazer um jogo agitado e bater o Sport por 3 a 2 no estádio Presidente Vargas. Willian Formiga, David Ricardo e Janderson balançaram as redes alvinegras, que chegou a atuar no segundo tempo com um a menos após expulsão de Vitor Gabriel. O Leão da Ilha descontou com Luciano Juba e Vágner Love.

Com os três pontos somados, o Alvinegro de Porangabuçu sustenta a liderança do Grupo B com seis pontos somados após três rodadas. O grupo comandado por Morínigo volta a campo nesta sexta-feira, 17, quando enfrenta o CRB-AL no estádio Rei Pelé, em Alagoas, às 19 horas. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos do Nordestão.

Como foi Ceará x Sport pelo Nordestão

O duelo entre Ceará e Sport foi de muita intensidade desde os minutos inicias. As duas equipes buscavam o domínio do jogo por meio da posse de bola ofensiva e ambas as defesas tentavam se proteger desses ataques.

Nesse duelo de lá e cá, o Ceará levou a melhor nos primeiros minutos. Sem conseguir ultrapassar a barreira defensiva do adversário, Willian Formiga arriscou de fora da área aos cinco minutos e, com um belo chute, abriu o placar para o Vovô.

O Sport não se intimidou e logo foi ganhando espaço na partida. A equipe só tinha dificuldade de ultrapassar a marcação defensiva alvinegra. Quando conseguia superá-la, o goleiro Richard ia bem em sua função. Sem desistir, o Leão da Ilha conseguiu deixar tudo igual no placar aos 17 minutos. Um pouco recuado da marcação alvinegra, Luciano Juba encontrou espaço para finalizar e, consequentemente, alcançar o empate.

O Alvinegro de Porangabuçu só voltou a aparecer mais no campo ofensivo após os 30 minutos. Já nos acréscimos, após múltiplas chegadas, a equipe comandada por Morínigo voltou a ficar a frente no placar após gol marcado por David Ricardo de cabeça.

Como foi o segundo tempo

A intensidade do jogo persistiu no segundo tempo, com o Sport novamente voltando a pressionar e a ter mais a bola. No entanto, foi o Ceará quem levou a melhor, ampliando a vantagem construída no final do primeiro tempo.

Aos 10 minutos, em uma bela jogada de construção do Vovô, a bola sobrou para Janderson, que ampliou o placar para o Alvinegro de Porangabuçu com uma bom chute após limpar a marcação recifense.

Com o gol tomado, o Sport passou a se portar com mais cautela, embora ainda tivesse mais a posse da bola. A equipe chegou a marcar um tento, mas houve impedimento na jogada e ele foi anulado.

Aos 31 minutos, o Ceará ainda ficou com um jogador a menos após o árbitro aplicar o segundo cartão amarelo ao Vitor Gabriel, que seria substituído por Luvannor. Com a desvantagem no número de atletas, a equipe passou a atuar com mais cautela, enquanto o Sport pressionou. Aos 34 minutos, Vágner Love diminuiu a vantagem no marcador ao cabecear após um cruzamento de Pedro Martins.

Para segurar o resultado, Gustavo Morínigo aplicou algumas mudanças na escalação e elas foram o suficiente para que o grupo conseguisse segurar o triunfo.

