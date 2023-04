Torcida do Ceará prepara festa para ida da final da Copa do Nordeste

O Ceará inicia nesta quarta-feira, 19, o caminho em busca do tricampeonato regional. Com público de mais de 50 mil pessoas confirmadas antecipadamente, a torcida alvinegra prepara uma grande festa para o duelo de ida da final da Copa do Nordeste contra o Sport, na Arena Castelão.



Antes da partida, será realizada uma “rua de fogo” nos arredores do Gigante da Boa Vista, com sinalizador, rojão e pisca. A concentração será na Areninha do Castelão às 18 horas.



Já nas arquibancadas, as torcidas organizadas do clube vão inaugurar um novo bandeirão para o setor Inferior Norte. Com mais 7600m² de extensão, o artigo será transportado por um caminhão e contará com auxílio de mais de 150 pessoas para levá-lo até o estádio.

Haverá ainda mosaico de papel e bandeirolas nos setores Superior Norte, Inferior Norte, Superior Central e Inferior Central. A organizada Cearamor também estreará uma nova música.



O primeiro jogo da decisão acontece nesta quarta, às 21h30min. O embate da volta está marcado para o dia 26, uma quarta-feira, na Ilha do Retiro, em Recife-PE.



