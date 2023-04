Ceará encerra preparação para enfrentar Sport; veja provável escalação

O Ceará encerrou a preparação para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste com treinamento em Carlos de Alencar Pinto, na tarde desta terça-feira, 18. O técnico Gustavo Morínigo fez trabalhos de movimentação e um rachão, enquanto a imprensa observava, e depois fechou o treino, mantendo mistério sobre algumas peças do time titular.

O volante Caíque não apareceu no gramado para treinar com o restante do grupo, tornando-se dúvida para o jogo desta quarta-feira, 19, às 21h30min, no Castelão. O clube não explicou a ausência do atleta. Mesmo que ele seja relacionado para enfrentar o Sport-PE, a dupla de volantes do Vovô deverá ser formada com Richardson e Arthur Rezende.

Do time que o torcedor conhece como titular, os pontos de interrogação estão na zaga e no meio de campo. Para a defesa, a tendência é que Luiz Otávio permaneça como titular, ao lado de Tiago Pagnussat. Já para o espaço central da linha de três que fica atrás do centroavante, Morínigo deve fazer mudança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guilherme Castilho é o mais cotado para começar a partida, tornando Chay uma opção para o decorrer da partida. No restante do time, não haverá novidades.

A provável escalação do Ceará para encarar o Sport, no Castelão, portanto, é

Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luis Otávio, Formiga; Richardson, Rezende; Erick, Guilherme Castilho (Chay), Janderson; Vitor Gabriel.

Fora da partida

O Vovô não tem nenhum jogador lesionado ou suspenso para a ida da final da Copa do Nordeste, mas não pode contar com os três atletas contratados recentemente. São desfalques para esta quarta-feira os atacantes Pedrinho, Erick Pulga e o zagueiro Léo Santos. Este último, inclusive, não treinou nesta terça.



Tags