Zé Roberto faz discurso motivacional no Ceará antes de final: "Vocês vão ganhar"

Após o treino de apronto para o jogo contra o Sport, o ex-jogador da seleção brasileira realizou palestra motivacional para os jogadores do Vovô no CT do Porangabuçu

Na véspera do primeiro capítulo da decisão da Copa do Nordeste, o Ceará recebeu a visita do ex-jogador da seleção brasileira, Zé Roberto. Após o treino de apronto no CT do Porangabuçu, ele realizou palestra motivacional para os jogadores do Vovô. Na ocasião, o ex-atleta fez discurso com as duas taças do Nordestão conquistadas pelo Alvinegro e afirmou que quer ver Luiz Otávio, capitão da equipe, levantar a taça desta edição do certame.

“Hoje eu finalizo falando para o time campeão da Copa do Nordeste que eu quero ver o capitão Luiz Otávio aqui em cima levantando a taça que vocês vão ganhar, batendo no peito e falando que o Ceará é gigante”, disse durante a palestra em vídeo que circula nas redes sociais.

Zé Roberto acompanhou o último treino em preparação para o confronto diante do Sport na tarde desta terça-feira, 18, no estádio Carlos Alencar Pinto, no Porangabuçu. Durante o encontro, o ex-jogador conversou com diretores do clube e com o técnico Gustavo Morínigo.

Com duas Copas do Mundo no currículo e passagens por Real Madrid, Bayern de Munique, Flamengo, Hamburgo, Santos e Palmeiras, Zé Roberto se aposentou em 2017. Atualmente atua como mentor de alta performance.

Final no Castelão lotado

O primeiro jogo da decisão está marcado para esta quarta-feira, 20, às 21h30min. Com mais de 50 mil torcedores confirmados, a Arena Castelão estará lotada para o início da jornada do Vovô em busca do tricampeonato regional. (Com informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN)



