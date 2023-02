Ceará: Morínigo tem fim de semana livre para preparação visando o Sport

O Vovô enfrenta o Sport na terça-feira, 14, às 21h30min, no Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste

Vivendo um momento de ascensão na temporada, o treinador Gustavo Morínigo tem aproveitado os dias livres subsequentes ao Clássico-Rei da última terça-feira, 7, para preparar o Ceará para os próximos desafios, que incluem o Sport e CRB, ambos na próxima semana, em duelos válidos pela Copa do Nordeste.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense, o elenco do Vovô ganhou dois dias de folga. A reapresentação aconteceu nesta sexta-feira, 10, e marcou o início da preparação da equipe visando o confronto diante do Sport, que acontece na terça-feira, 14, às 21h30min, no Presidente Vargas.

Na atividade, Gustavo Morínigo comandou um trabalho técnico. Ao todo, o Vovô fará outros três treinos antes do duelo contra o Leão da Ilha, que serão realizados no sábado e domingo pelo turno da manhã, e segunda durante a tarde.

Em busca do G-4 do Nordestão

A partida diante do Sport é importante para as pretensões do Ceará na Copa do Nordeste. Na quinta colocação do Grupo B, com três pontos somados em duas rodadas, o Vovô pode ingressar no G-4 caso vença o Rubro-Negro pernambucano.

O duelo, entretanto, não deve ser simples para o Alvinegro de Porangabuçu. O Sport, que também será adversário do escrete preto-e-branco na Série B do Brasileirão, lidera o Grupo B do certame regional, com duas vitórias em dois jogos disputados.