Rival do Ceará na final do Nordestão, Sport é o time com mais gols no Brasil em 2023

Com média de 2,4 gols por partida, o Rubro-negro de Pernambuco possui o melhor ataque do país até este momento

O Ceará terá a missão de parar o ataque goleador do Sport-PE na final da Copa do Nordeste, que será iniciada nesta quarta-feira, 19, na Arena Castelão, às 21h30min. O Leão da Ilha é o time brasileiro que mais vezes balançou as redes na temporada de 2023.

Até o presente momento, o Sport disputou 25 partidas no ano e marcou incríveis 60 gols, que foram feitos em três competições: Campeonato Pernambucano (33 gols), Copa do Nordeste (24 gols) e Copa do Brasil (3 gols). Portanto, o clube, que é comandado pelo técnico Enderson Moreira, tem média de 2,4 tentos por jogo.

Quem mais se aproxima do Rubro-negro pernambucano em gols marcados na atual temporada, entre todos os times do Brasil, é o Fortaleza. O Tricolor do Pici fez 58 tentos em 26 partidas. O Ceará, por sua vez, disputou quatro jogos a menos que o rival e balançou as redes 46 vezes.

Luciano Juba e Vágner Love são os dois principais artilheiros do Sport em 2023, com 12 e 11 gols marcados respectivamente. Juntos, eles marcaram 38,3% dos tentos do Leão da Ilha no ano e são as principais esperanças para a final da Copa do Nordeste.

Veja a lista de artilheiros do Sport em 2023

Luciano Juba - 12 gols

Vágner Love - 11 gols

Facundo Labandeira e Jorginho - 6 gols

Gabriel Santos, Edinho e Sabino - 4 gols

Rafael Thyere e Fabinho - 3 gols

Wanderson Cristaldo - 2 gols

Renzo, Felipinho, Ewerton, Ronaldo e Igor Cariús - 1 gol

O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste terá casa cheia na Arena Castelão. De acordo com a última parcial divulgada pelo Ceará, mais de 45 mil alvinegros confirmaram presença antecipada para acompanhar o duelo contra o Sport na quarta-feira, 19, às 21h30min.

No comunicado, o Alvinegro de Porangabuçu informa que os setores superior e inferior norte estão esgotados. O Vovô alertou, também, que restam poucos ingressos e vagas de check-in aos sócios-torcedores para a inferior central.

