Buscando o tri, Ceará encara o Sport em casa pelo 1º jogo da final do Nordestão

O primeiro capítulo da final da Copa do Nordeste será escrito nesta quarta-feira, 19, na Arena Castelão. Assim como em 2014, Ceará e Sport voltam a se enfrentar pela taça regional, em confronto que envolve rivalidade, hegemonia e a autoestima dos torcedores. Com expectativa para mais de 50 mil pessoas presentes, a bola rola a partir das 21h30min.

E é com a força da torcida na arquibancada que o Ceará vai ao campo, condição esta que tem sido um dos principais trunfos da equipe na atual temporada. Invicto como mandante, o Alvinegro conquistou nove vitórias e um empate — ou seja, 93% de aproveitamento. Neste recorte de partidas, o time de Gustavo Morínigo marcou 25 gols e sofreu apenas oito.

Sobre o assunto Ceará anuncia patrocínio master por três anos com valor acima de R$ 30 milhões

Richard, Pagnussat e Luiz Otávio podem ser bi da Copa do Nordeste com o Ceará

Rival do Ceará na final do Nordestão, Sport é o time com mais gols no Brasil em 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É o momento que todo atleta sonha, antes de começar a competição a gente sempre pensa em levantar o título. Apesar das dificuldades desse ano, conseguimos chegar na final. O Sport é uma grande equipe, mas vamos estar diante do nosso torcedor, sabemos o quanto somos fortes quando eles estão do nosso lado", disse Richard em entrevista coletiva.



O Vovô, inclusive, nunca perdeu para o Sport na capital cearense em duelos válidos pelo Nordestão. Em cinco confrontos, o escrete preto-e-branco venceu três e empatou dois jogos contra o Rubro-Negro pernambucano. Considerando todos os oito encontros dos clubes no certame regional, a vantagem também é do time de Porangabuçu: quatro triunfos, dois reveses e dois empates.

O Sport, assim como o Ceará, também chega embalado para o embate. Dono da melhor campanha geral, o Leão da Ilha tem tido desempenho consistente ao longo do ano e é uma das sensações de 2023. Com 60 gols marcados em 25 jogos — time com mais tentos do Brasil —, o Rubro-Negro sofreu uma única derrota neste ano, exatamente contra o Ceará, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Vovô venceu por 3 a 2 no Presidente Vargas.

Taticamente, o equilibrado duelo marca o encontro dos dois melhores ataques da competição. O Sport, com 24 gols, lidera o ranking, enquanto o Ceará aparece logo atrás, com 22. Entre os jogadores, destaque para Erick, que com cinco bolas na rede briga pela artilharia do certame com Vágner Love e Juba, dupla ofensiva do Leão da Ilha que possui a mesma quantidade de tentos. A expectativa, portanto, é de um jogo movimentado.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Para o Ceará, a final do Nordestão representa mais que somente uma conquista esportiva. É a oportunidade, também, do Vovô assumir a hegemonia da competição. Bicampeão, o Alvinegro se tornará, caso conquiste a taça, o clube com mais títulos da Lampions desde que o torneio voltou a ser disputado em 2013, ultrapassando assim Bahia e Fortaleza.

O treinador Gustavo Morínigo, com exceção de Caíque, que é dúvida, e dos recém-contratados Pulga, Pedrinho e Léo Santos, não deve ter muitos problemas para escalar o time, já que possui praticamente todo elenco à disposição.

A boa notícia é que Erick, maior destaque do clube na temporada, se recuperou do desgaste muscular e treinou normalmente nesta terça-feira, 18. O atacante, inclusive, será titular. Outra novidade fica por conta do setor de criação da equipe, que deve ser comandado por Guilherme Castilho.

Pelo lado do Sport, Enderson Moreira também não tem problemas com desfalques. No elenco pernambucano, há diversos jogadores conhecidos do Vovô, como o volante Fabinho e o lateral Eduardo, campeões do Nordeste em 2020, além do meia Jorginho e do atacante Gabriel Santos.

Ceará x Sport

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Castilho (Chay); Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Téc: Gustavo Morínigo

Sport

4-2-3-1: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho e Ronaldo; Labandeira (Edinho), Jorginho e Juba; Vágner Love. Téc: Enderson Moreira

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data: quarta-feira, 19

Horário: 21h30min

Árbitro: Caio Max (RN)

Assistentes: Luis Carlos de França Costa (RN) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Vasconcellos Laranjeira (AL)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, ESPN, Nosso Futebol, Jangadeiro e One Football

Tags