Além de título, Erick, do Ceará, briga por artilharia na final da Copa do Nordeste

Com o atual artilheiro, Lucero, fora da competição, a artilharia pode ser definida nas finais. Os finalistas Erick, Vagner Love e Luciano Juba são vice-artilheiros com cinco gols cada um

Vice-artilheiro do Nordestão, Erick pode assumir a liderança na artilharia da Copa do Nordeste, no primeiro jogo da final contra o Sport, nesta quarta-feira, 19, às 20h30min, no Castelão. Com cinco gols no torneio, o camisa 11 do Vovô terá dois jogos para tentar se consagrar como artilheiro da competição. Quem mais balançou as redes no Nordestão até o momento foi Lucero, do Fortaleza, com seis gols.

Com o Leão do Pici fora da disputa da Copa do Nordeste após ser eliminado pelo Ceará, os concorrentes diretos de Erick na artilharia estão no rival do Vovô na decisão da Lampions League. O centroavante Vagner Love e o meia-atacante Luciano Juba, dois dos principais destaques do Sport, dividem o posto da vice-artilharia com o atacante do Alvinegro.

Os dois atletas do Rubro-Negro também possuem cinco gols, cada um, na competição. No confronto entre as equipes na fase de grupos, o time do Porangabuçu levou a melhor ao vencer por 3 a 2 no estádio Presidente Vargas. Na ocasião, Juba e Love marcaram os gols do Leão da Ilha. Do lado do Vovô, Erick não balançou as redes, mas deu assistência para Janderson fazer o terceiro gol da equipe cearense.

Nos números gerais da temporada, Erick soma oito gols e dez assistências em 19 jogos. Vagner Love balançou as redes 11 vezes e deu cinco assistências em 21 partidas. Já Luciano Juba disputou 24 duelos, marcou 12 tentos e fez 11 assistências.

As duas finais do campeonato regional, além de definirem o campeão do Nordeste em 2023, poderão decidir a artilharia do campeonato. O jogo da volta está marcado para o próximo dia 3 de maio, às 20 horas, na Ilha do Retiro, em Recife.

Galeria de artilheiros

Se Erick garantir a artilharia da competição será o quinto a conquistar esse feito com a camisa do Vovô. O último a alcançar essa façanha foi o meia Vina, em 2020. Na ocasião, o Ceará conseguiu o bi na Copa do Nordeste, tornando Vina o único jogador a ser artilheiro e campeão no mesmo ano pelo Alvinegro.



Além de Vina, os atacantes Arthur, Magno Alves e Nildo foram artilheiros da Copa do Nordeste pelo Ceará. Arthur, atualmente na Fiorentina-ITA, marcou cinco gols em 2018. Em 2014, Magno Alves alcançou a artilharia da competição com oito gols. O primeiro a conquistar esse feito foi Nildo, com seis, em 1997.

Vivendo grande fase em 2023, Erick tem a chance de alcançar feitos importantes na Copa do Nordeste e marcar seu nome na história do clube. É o melhor momento dele no Porangabuçu desde que foi contratado, em 2021.

Números de Erick em 2023

Na atual temporada, Erick é o artilheiro do Vovô juntamente com Guilherme Castilho, ambos com oito tentos. O atacante se destaca também quando o assunto é assistência e já distribuiu dez passes que resultaram em gols.

O camisa 11 foi o líder de passes para gol no Campeonato Cearense, com quatro. Atualmente, ele é também o líder de gols e assistências do Ceará em 2023.



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

