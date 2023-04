Ceará nunca perdeu para o Sport em casa pelo Nordestão e possui retrospecto positivo

Adversários na final da Copa do Nordeste de 2023, Ceará e Sport já possuem um grande histórico de confrontos na competição. No recorte de jogos realizados apenas no torneio regional, o Vovô é quem tem um melhor retrospecto, principalmente quando atua em casa. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, no Castelão, pelo jogo de ida da decisão do Nordestão.

Os clubes já estiveram frente a frente em oito oportunidades na história da Copa do Nordeste. Destes, quatro foram vencidos pelo Ceará - equivalente a 50% dos duelos -, dois pelo Sport e os jogos restantes terminaram empatados.

Sobre o assunto Ceará confirma mais de 45 mil torcedores para a final da Copa do Nordeste

Ceará se acerta com atacante Nicolas; Goiás emite rescisão nesta terça

Ceará lança uniforme oficial para disputa da Série B 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Detalhe é que o time cearense jamais perdeu para os pernambucanos jogando em casa, pelo Nordestão. Foram três vitórias do escrete de Porangabuçu e dois empates, em cinco jogos realizados.

Inclusive, o último confronto entre as duas equipes foi válido justamente pela competição regional e terminou com vitória do time cearense. No dia 14 de fevereiro deste ano, o Vovô superou o Leão da Ilha por 3 a 2, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela terceira rodada. Os gols do Ceará foram marcados por Willian Formiga, David Ricardo e Janderson.

Partidas entre Ceará x Sport pelo Nordestão

Sport 3 x 0 Ceará - Nordestão 2001



Ceará 3 x 1 Sport - Nordestão 2002



Sport 2 x 0 Ceará - Nordestão 2014



Ceará 1 x 1 Sport - Nordestão 2014



Ceará 2 x 1 Sport - Nordestão 2020



Sport 0 x 4 Ceará - Nordestão 2021



Ceará 0 x 0 Sport - Nordestão 2022



Ceará 3 x 2 Sport - Nordestão 2023



Histórico geral do confronto

Por outro lado, o time pernambucano é quem leva vantagem no retrospecto geral do confronto, envolvendo todas as competições. Dos 39 jogos entre as duas equipes, o Sport venceu 16 vezes e o Ceará 13. Nas dez partidas restantes, o empate prevaleceu.

Dados retirados do site oGol.



Tags