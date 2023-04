Richard, Pagnussat e Luiz Otávio podem ser bi da Copa do Nordeste com o Ceará

Os jogadores participaram do elenco campeão do Nordeste em 2020, quando derrotaram o Bahia na grande final. Na atual temporada, o trio de atletas volta a disputar uma decisão regional, desta vez contra o Sport

A final da Copa do Nordeste está se aproximando e três jogadores do atual elenco do Ceará já experimentaram, em 2020, a sensação de vencer o torneio regional: Richard, Tiago Pagnussat e Luiz Otávio. O trio, caso voltem a conquistar o título com o Vovô nesta temporada, se tornarão bicampeões.

Naquela edição, Tiago Pagnussat e Luiz Otávio formaram a dupla titular da zaga na final contra o Bahia. O Alvinegro de Porangabuçu venceu os dois duelos contra o Esquadrão e levantou a taça da competição. Richard, principal goleiro neste ano, participou da campanha em 2020 no banco de reservas, já que Fernando Prass era o camisa um.

Três anos depois, o trio volta a disputar, juntos, uma final de Copa do Nordeste. O adversário da vez é o Sport, duelo que marca a reedição da decisão de 2014, quando as duas equipes também se enfrentaram valendo o título. O primeiro encontro de Vovô e Leão acontece na quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão.



