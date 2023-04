Juba e Vagner Love, do Sport, chegam em alta na final da Copa do Nordeste

Titulares do Leão da Ilha, os atacantes tem, juntos, 34 participações diretas em gols do clube, ou seja, estão ligados a mais da metade das vezes que o Sport balançou a rede de um adversário

Adversário do Ceará na final da Copa do Nordeste, o Sport tem o ataque como seu ponto forte. São 60 gols marcados em 25 partidas, uma média de 2,4 gols por jogo. Dois jogadores têm grande responsabilidade pelo bom desempenho ofensivo do time: Luciano Juba e Vagner Love.

+Sport é o time com mais gols no Brasil em 2023

Titulares do Leão da Ilha, Love e Juba possuem, juntos, 34 participações diretas em gols do clube, ou seja, estão ligados a mais da metade das vezes que o Sport balançou a rede de um adversário. Não por acaso, são os artilheiros do time pernambucano na temporada vigente.

Juba acumula 12 gols e 11 assistências, sendo três delas para Love. O veterano, de 38 anos, marcou onze tentos e acumula cinco passes para gols, dois deles executados para o companheiro com quem disputa a artilharia do Sport.

Na Copa do Nordeste, os dois atacantes também disputam a artilharia. Ambos marcaram cinco vezes no torneio regional e estão empatados com Erick Pulga, ex-Ferroviário, hoje no Ceará, mas que não pode mais jogar a competição; e Erick, também do Vovô. Todos ficam atrás apenas de Lucero, do Fortaleza, que tem seis gols anotados, porém também não entra mais em campo pelo Nordestão.

Na boa fase

No recorte dos últimos cinco jogos que disputaram com a camisa rubro-negra, Luciano Juba e Vagner Love conseguiram ajudar o time diretamente nos gols, provando que o momento é favorável.

O camisa 9, por exemplo, fez cinco gols e deu uma assistência nos cinco últimos duelos que disputou, todos com caráter decisivo, por se tratarem de quartas de final, semifinais e finais, além da Copa do Brasil, que está na terceira fase. Quanto a Juba, no mesmo recorte, fez três tentos e deu dois passes para gol.

À disposição de Enderson Moreira, os dois devem ser titulares contra o Ceará no Castelão, quarta, 19, no jogo de ida pela final da Copa do Nordeste. O Vovô busca a terceira Orelhuda, enquanto o Leão da Ilha tenta voltar a conquistar a região após nove anos de jejum.

