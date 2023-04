Ceará anuncia patrocínio master por três anos com valor acima de R$ 30 milhões

O vínculo do Vovô com a empresa de beting será até abril de 2026. A marca será estampada no espaço frontal da camisa alvinegra

O Ceará anunciou um novo patrocínio master para os próximos três anos. O acordo com a EstrelaBet renderá ao Alvinegro mais de R$ 30 milhões, conforme dito pelo próprio presidente do clube, João Paulo. A empresa de aposta esportiva já estampava as mangas da equipe profissional, mas agora passará a ocupar o espaço nobre do uniforme do clube.

O acerto, que vai até abril de 2026, é o maior contrato de patrocínio da história do Ceará. Além de estampar a camisa, a empresa realizará diversas ações com torcedores, tanto no lançamento do novo vínculo, quanto na primeira partida da final da Copa do Nordeste, que acontece nesta quarta-feira, 19.

“Ter a EstrelaBet conosco e estender esse vínculo é motivo de muita alegria para todos nós. Isso mostra a força da nossa camisa no cenário nacional e o quanto a nossa parceria vem crescendo, e o mais importante é que crescemos juntos, com muito mais campo de atuação para buscar a cada dia mais sucesso”, disse João Paulo.



