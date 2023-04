Ceará pretende anunciar mais três jogadores até quinta-feira

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 17, para anunciar a nova diretoria executiva do clube, além de comentar outros assuntos, como o mercado da bola. O dirigente afirmou que o objetivo é anunciar mais três reforços até quinta-feira, 20, quando fecha a janela de transferências.

"A gente vai trazer alguns nomes. Não vou falar nomes. Eu só falo quando estiver 100% assinado. Nós já trouxemos três atletas. Nossa ideia é trazer mais três até o fechamento da janela", disse João Paulo Silva.

A expectativa é de que o clube do Porangabuçu contrate um goleiro, um meio-campista e um atacante. Anteriormente, outros três atletas foram contratados: o atacante Erick Pulga, este estreou na derrota para o Ituano pela Série B, o atacante Pedrinho e o zagueiro Léo Santos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem são os jogadores especulados

O atacante mais cotado para reforçar o Ceará é Nícolas, do Goiás. O Esportes O POVO apurou que já houve um acerto entre os dois clubes e a negociação está avançada.

No momento, existem duas possibilidades: o Ceará paga a multa rescisória, a qual a imprensa goiana especula que seja de R$ 1 milhão, ou Willian Maranhão pode ser cedido para a chegada de Nícolas.

Neste último caso, precisaria haver um reempréstimo do volante Willian Maranhão. Ele pertence ao Santos e foi cedido ao Ceará até o fim da temporada 2023.

O goleiro Bruno Ferreira, destaque do Caxias na campanha de vice-campeão do Campeonato Gaúcho, tem acerto encaminhado com o Ceará.

Na última sexta-feira, 14, no jantar do aniversário de 88 anos do Caxias, o goleiro Bruno Ferreira esteve presente e recebeu cumprimentos em tom de despedida. No local, as rodas de conversa davam como certa a ida do arqueiro de 29 anos para o clube do Porangabuçu.

Para o meio de campo, dois nomes foram especulados para reforçar o Vovô: os meio-campistas Pablo Roberto, do Remo, e Zé Ricardo, ex-América-MG e atualmente sem clube.

Tags