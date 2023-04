Ceará tem interesse no meia Pablo Roberto, destaque do Remo

Restando poucos dias para o fechamento da janela nacional de transferências, o Ceará corre contra o tempo para acertar as últimas contratações visando a disputa da Série B. O Esportes O POVO apurou que um dos alvos atuais do Vovô no mercado da bola é o meio-campista Pablo Roberto, que está emprestado pelo Vila Nova ao Remo.

O Alvinegro de Porangabuçu demonstrou interesse no jovem de 23 anos e tem mantido conversas com o staff do jogador. A ideia é que, caso o negócio seja concretizado, ocorra por empréstimo ou envolva compra de direitos econômicos. A multa integral de Pablo Roberto no Vila Nova gira em torno de R$ 4 milhões.

Pablo Roberto é um dos principais destaques do Remo na atual temporada, sendo pilar do meio-campo e titular absoluto. Versátil, o jogador tem atuado como segundo volante, destacando-se pela boa capacidade defensiva e também de auxílio na construção ofensiva.

Na vitória por 2 a 0 do Remo sobre o Corinthians, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, Pablo Roberto chamou atenção e foi um dos melhores em campo. Na atual temporada, o meia soma 13 partidas — 12 como titular — e 999 minutos jogados.

Formado nas categorias de base do Atlético-GO, Pablo Roberto chegou ao Vila Nova em 2020 e acumula passagens por outros clubes brasileiros além do Remo e do time goiano, como a Portuguesa-RJ (2019) e o Bahia (2021).

Na última semana, o Esportes O POVO apurou que a ideia do Ceará é contratar mais três atletas antes do término da janela de transferências. Entre as posições prioritárias estão um goleiro, um meio-campista e um atacante. Além de Pablo Roberto, Vovô também demonstrou interesse no centroavante Nicolas, do Goiás.

Com informações de Afonso Ribeiro.

