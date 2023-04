Ceará chega a acordo com Goiás e encaminha contratação de Nicolas

Ceará e Goiás chegaram a um acordo em relação à transferência do atacante Nicolas para o Alvinegro de Porangabuçu, segundo apurou o Esportes O POVO. Entretanto, ainda não está acertado como se dará a concretização do negócio. No momento, existem duas possibilidades: o Ceará pagará a multa rescisória, a qual a imprensa goiana especula que seja de R$ 1 milhão, ou William Maranhão será cedido para a chegada de Nicolas.

O atacante possui vínculo com o Esmeraldino até o fim de 2023.Na atual temporada, o jogador já disputou 22 jogos pelo Goiás, marcou oito gols e deu três assistências.O gaúcho de 33 anos é titular do time goiano, que era comandado por Guto Ferreira até o último dia 9. O Ceará busca concretizar a negociação o mais rápido possível, já que a janela de transferênciase encerra na próxima quinta-feira, 20.

