Na estreia pelo Ceará, Erick Pulga causa boa impressão; veja números

O atacante Erick Pulga fez sua estreia pelo Ceará na noite desta sexta-feira, 14, diante do Ituano, em partida válida pela primeira rodada da Série B do Brasileiro. Apesar da derrota do Vovô, o jovem atleta conseguiu apresentar um desempenho positivo, com bons números.

O camisa 16 entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo e ficou em campo até o final, tendo jogado 40 minutos. Pulga participou em construções de jogadas ofensivas, distribuiu alguns passes e foi o autor de uma de apenas duas finalizações do Ceará no gol em toda a partida.

Ele também participou de uma dividida de bola aérea na pequena área do Ituano que por pouco não se tornou gol. A bola bateu no defensor do Galo e o goleiro segurou em cima da linha.

De acordo com o Footstats, Pulga deu 13 passes, sendo 11 certos, finalizou duas vezes, sendo uma na meta, executou dois cruzamentos e acertou um, foi o autor de uma assistência para finalização e acertou o único drible que tentou.

O atacante também sofreu três faltas enquanto esteve em campo e teve como única estatística negativa ser o líder em perda de posse de bola, o que ocorreu seis vezes.

Com uma estreia positiva, Erick Pulga pode ganhar mais espaço no Ceará nas próximas partidas. Ele será opção para o técnico Gustavo Morínigo na primeira partida da final da Copa do Nordeste, quarta-feira, 19, no Castelão.



